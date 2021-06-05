مدبولي يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصدا لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.

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وقال الدكتور حسام المصري، بحسب ما جاء في التقرير، إن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال شهر مايو الماضي في رصد والاستجابة لـ 584 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تمكنت اللجنة من استصدار 100قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأضاف التقرير أن اللجنة نجحت في إنهاء اجراءات 271 عملية جراحية، وإصدار 20 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتم إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ38 حالة من مرضى الأورام وعمليات “الجامانايف”، فضلا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 26 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع الدكتور حسام المصري، خلال التقرير، : تم توفير الأدوية المطلوبة لإجمالي 87 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، كما تم رصد 11 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتم التعامل معها قانونيا.