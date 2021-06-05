مال وأعمال

الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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