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توقعات بنمو شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 6% عام 2021

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شينخوا_  من المتوقع أن تنمو شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في عام 2021، وفقا لتقرير صناعي نشرته شركة أبحاث السوق العالمية (إنترناشونال داتا كوربوريشن).

وعلى الرغم من أن سوق الهواتف الذكية في البلاد قد شهد نموا قويا في الربع الأول، خاصة في أول شهرين من العام، إلا أنه لا يوجد اتجاه عام واضح لتحديث الهواتف بين المستهلكين الصينيين، وفقا لما ذكرته الشركة.

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كما توقعت الشركة أن ينكمش حجم شحن الهواتف الذكية في الصين في الربع الثاني والنصف الثاني من العام.

وفيما يتعلق بسوق الهواتف الذكية العالمية، رفعت الشركة من توقعاتها على المدى القريب، وتوقعت أن تتوسع شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.38 مليار وحدة في عام 2021.

وقالت الشركة إن اتجاه النمو سيستمر حتى عام 2022، مضيفا أن شحنات الهواتف الذكية العالمية ستبلغ 1.43 مليار وحدة عام 2022.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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