السعودية تسجل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم “السبت”، تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 456562 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1253 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 439459 حالة ولله الحمد. وأكدت تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7440 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9663 والحالات الحرجة 1539 حالة.

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