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السعودية تسجل 1144 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم “السبت”، تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 456562 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1253 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 439459 حالة ولله الحمد.

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وأكدت تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7440 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9663 والحالات الحرجة 1539 حالة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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