القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في البحر المتوسط

دوت الخليج – نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

ووفق بيان للمتحدث العسكري، فقد تضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوي، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمرين رمي مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحري التي تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

ونوه البيان إلى أن تنفيذ فعاليات التدريب جرى بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية (سجم بورسعيد)، المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية، والتي انضمت حديثا للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادي وسواعد مصرية في شركة ترسانة الإسكندرية.

كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه تأكيد جاهزية الوحدات البحرية، وأطقمها، ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.