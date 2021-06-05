مال وأعمال

المتحدة للخدمات الإعلامية تعين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات ON

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دوت الخليج – أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين ألبرت شفيق رئيسًا لشبكة قنوات ON.

وعمل ألبرت شفيق رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار في عام 2016 ثم رئيسًا لقناة Extra news، وفى هذه الأثناء تولى مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

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كما عمل مديرًا لوكالة فيديو كايرو للأخبار، والتي تعامل من خلالها مع عدد كبير من القنوات الفضائية العالمية، مثل: CNN وBBC وNHk وFox News وMbc وZDF.

وأسس شفيق مكتب الوكالة في بيروت والعراق، بالإضافة لتأسيسه قناة النهرين في العراق وتوليه إدارتها في عام 2004، وتأسيسه قناة ON Tv أول قناة مصرية إخبارية مستقلة وتوليه رئاستها في عام 2008، وكذا قناة ON TV Live في عام 2011، ووكالة أنباء ONA للتدريب الإعلامى في عام 2012.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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