إيطاليا تسجل 57 حالة وفاة وأقل من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت تسجيل 57 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي أقل من الحالات المُسجلة يوم الجمعة والتي بلغت 73 حالة. وتراجعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى ما دون الألفين وخمسمائة حالة. وسجلت إيطاليا في المجمل أكثر من 126 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ تفشي المرض بها في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا. ليصل مجموع الإصابات لـ4.23 مليون بالفيروس حتى الآن.

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