السلفادور تسن تشريعا يجعلها أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية

سي إن بي سي – أعلنت السلفادور عن تشريع سيجعلها أول دولة في العالم تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي.

في بث مباشر لمؤتمر البيتكوين 2021، والذي استمر لعدة أيام، والذي وصف بأنه أكبر حدث للبيتكوين في التاريخ، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة عن شراكة الدولة مع شركة المحفظة الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية البيتكوين.

وقال جاك مالرز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـStrike، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات البيتكوين للاستخدام اليومي للأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.

ويعتبر هذا التحرك تجاه البيتكوين ليس الأول من نوعه لدولة السلفادور، فقد أطلقت شركة Strike في مارس الماضي تطبيق مدفوعات الهاتف المحمول في البلاد، وسرعان ما أصبح التطبيق الأول الذي يتم تنزيله في البلاد.

وتعد السلفادور اقتصادًا نقديًا إلى حد كبير، حيث لا يمتلك ما يقرب من 70% من الناس حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان.

وتمثل التحويلات الخارجية التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.