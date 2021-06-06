الإسكان تطرح 4543.2 فدانا على المستثمرين بنظام الحصة العينية والنقدية

بكر بهجت _ تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح مجموعة جديدة من الأراضي بنظام الشراكة بالحصة العينية والنقدية مع المطورين العقاريين، وذلك في عدة مدن جديدة بحسب الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية التي يجري تجهيزها لذلك الطرح تصل إلى 4543.2 فدانًا موزعة على 22 قطعة أرض.

أضاف عباس في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المساحات الخاصة بكل قطعة تم تحديدها بناء على الدراسات التي قامت بها الوزارة بالتوافق مع متطلبات الشركات العقارية، موضحًا أن تلك الأراضي سيتم طرحها في 7 مدن جديدة أبرزها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد و6 أكتوبر.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية 14 مشروعًا للشراكة مع المطورين موزعة على مرحلتين، كانت الأولى منها فى الفترة من 2015 وحتى 2017 وتضمنت 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدانًا، باستثمارات بلغت نحو 315 مليار جنيه، وفي المرحلة الثانية وقعت الهيئة 5 عقود في مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأوضح عباس أنه فيما يتعلق بأراضي التخصيص الفوري خلال يونيو الجاري فإن الهيئة تعتزم طرح 230 فدانًا خلال شهر يونيو الجاري على المستثمرين بنظام التخصيص الفوري، وذلك ضمن إجراءاتها لتوفير متطلبات القطاع الخاص من الأراضي لإقامة مشروعات تتوافق مع خطة التنمية التي وضعتها، مشيرًا إلى أن تلك المساحة سيتم تقسيمها على 43 قطعة مختلفة المساحات، تتوافق مع احتياجات المشروعات كل حسب نشاطه، في 16 مدينة جديدة، بأنشطة خدمية وتجارية وتعليمية.

وبلغ عدد قطع الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضي نحو 3098 قطعة أرض، للإسكان العائلي ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحات من 209 إلى 276 مترًا مربعًا وذلك بمساحة إجمالية 185 فدانًا تقريبًا، وفق تصريحات سابقة للدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والأسبوع الماضي طرحت المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراض في مدينة القاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 8168 مترًا مربعًا، للبيع وفق آلية التخصيص الفوري للأراضي، لإقامة مشروعات بأنشطة خدمية متنوعة.