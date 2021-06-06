مال وأعمال

الهند تعتزم تخفيف قواعد العزل العام مع تراجع إصابات كورونا

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– أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل 114460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد في شهرين، وزيادة عدد الوفيات بمقدار 2677 بينما استعدت مناطق في البلاد لتخفيف قيود التنقل التي فرضت لمكافحة الجائحة.

ولدى الهند ثاني أعلى عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة إذ تظهر بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي وصل إلى 28 مليونا و800 ألف حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 346759.

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ولم تنحسر بعد موجة ثانية من المرض اجتاحت المناطق الريفية في البلاد لكن العاصمة نيودلهي ومدنا أخرى تعمل على السماح للمزيد من الأعمال والشركات بالعودة لنشاطها وتخفيف قيود التنقل اعتبارا من يوم الاثنين.

وتعتزم ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، وهي أغني ولايات الهند وعانت من أعلى عدد إصابات في الموجة الثانية، البدء هذا الأسبوع على مراحل في تخفيف إجراءات عزل عام صارمة فرضت في أبريل نيسان.

وحذر علماء من أن موجة ثالثة من كورونا قد تضرب الهند في وقت لاحق من هذا العام وستؤثر على الأرجح أكثر على الأطفال.

وعلى الرغم من أن السلطات الهندية كثفت جهود التحصين في الأسابيع القليلة الماضية بعد بداية بطيئة، إلا أن من المتوقع أن يظل أغلبية سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة دون تلقي اللقاح للوقاية من المرض قبل الموجة الثالثة المحتملة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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