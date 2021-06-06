علي عادل: نشاط مرتقب للمبيعات العقارية خاصة في المشروعات الساحلية

بكر بهجت _ قال علي عادل، محلل قطاع العقارات بشركة بلتون المالية القابضة، إن الأداء بشكل عام لم يكن جيدًا، من قبل عدة شركات مقيدة في البورصة، والتي انخفضت أسعار أسهمها، كنتيجة طبيعية للتأثيرات التي شهدتها السوق منذ ظهور جائحة كورونا، وبسبب ضعف استثمارات الأجانب أيضًا بالأسهم الكبرى، موضحًا أن الجزء الأكبر من التداولات كان من الأفراد على مدار الفترات الماضية، وهي الشريحة التي تركز على العوائد السريعة من أسهم بعينها.

أضاف أن جميع دراسات البحوث التي تم إصدارها توقعت انخفاض تلك الأسهم مع انتشار جائحة كورونا وبدء الإغلاق، وخاصة الشركات المرتبطة بالقطاع السياحي، وهذا ما حدث بالفعل، ولكن مع الربعين الثالث والرابع عادت المبيعات نسبيًّا، وما زالت سوق المال في انتظار العديد من عوامل الدفع والمحفزات، والتي سيكون لها دور في تعويض خسائر الفترات الماضية.

وأشار إلى أن الشركات العقارية تهتم حاليًا بملف العروض التسويقية، وخاصة في شركات مثل مدينة نصر التي تتمتع بانخفاض تكلفة الأراضي، وهو ما يتيح لها إمكانية تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء كان أبرزها منح خصومات كبيرة على السداد الفوري لكامل سعر الوحدة.

وقال إن هناك شركات اتجهت إلى بيع الأراضي لتعويض الانخفاض الناجم عن بيع الوحدات أو الخدمات السياحية، وهو ما عزز معدلاتها، لافتًا إلى أن هناك شركات حققت خلال العام الماضي نتائج أعمال أعلى من 2019.

وأوضح أن الشركات نجحت إلى حد ما في التكيف واستعادة نسبة كبيرة من معدلات البيع عن طريق زيادة سنوات التقسيط وخفض المقدمات واللجوء إلى طرح مشروعات جديدة، وتابع أن بلتون ترى المزيد من التحسن في المبيعات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع موسم الصيف، وستستفيد منه المشروعات الساحلية، ومع التوسع في الحصول على اللقاح فإن ذلك سيكون له دور في استعادة النشاط السياحي، ما سيفيد الشركات المرتبطة بذلك القطاع.