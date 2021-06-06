وزيرة التخطيط: 433 مشروع تنموي في المنوفية بتكلفة 3.8 مليار جنيه في 6 قطاعات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد العاشر من تقرير “مُتابعة المواطن في المحافظات” خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة المنوفية، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 433 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه في 6 قطاعات هى التعليم، والإسكان، والنقل، والري، والكهرباء، والتنمية المحلية.

وأشار تقرير وزراة التخطيط إلى الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 21.6 مليون جنيه، منها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة بركة السبع الثالثة، وتطوير شبكات الري على ترعة العطف (المرحلة الرابعة)، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة (زنارة الثانية ب)، وذلك فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة”.

تابع التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 65 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 438 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء واحلال وتوسعة 986 فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: “ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع”

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 82.9% عام 2015، إلى 97.2% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: “ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة”، تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، منها محطة مياه الباجور (طاقة 43 ألف م3/يوم)، ومحطة مياه الحامول (طاقة 51 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم (طاقة 30 ألف م3 /يوم)، ومحطة معالجة قرية دناصور بمركز الشهداء (10 آلاف م3/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي قرية منشأة سلطان بمركز منوف (طاقة 12 ألف م3/يوم).

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: “ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة”، تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 49.2 مليون جنيه، منها إنشاء محطة محولات الحى المتميز بمدينة السادات (سعة 535 م.ف.أ)، وخط السادات/ مدينة وادي النطرون الصناعية، بطول 73.5 كم، وتوسيع محطة محولات الباجور (سعة مضافة 40م.ف.أ).

كما تم الانتهاء من تنفيذ 78 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية ( الكهرباء والإنارة) ، بتكلفة 30 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 1362 عامود إنارة، وتوريد 6 سيارات كهرباء (أبراج)، وإنارة عزبتي القرنبية وحوش عيسى بمركز بركة السبع، وتركيب كابلات جديدة بطول 1 كم، وتوفير أكثر من 20 ألف لمبة موفرة (ليد).

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه فيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: “إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار”، تم الانتهاء من تطوير مزلقان كفر البتانون بمركز شبين الكوم، وتطوير محطة قطار قرية شطانوف بمركز أشمون.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة 98 مليون جنيه، نتج عنها رصف وتطوير طرق وشوارع داخلية بطول 72.5 كم، وإنشاء وتطوير 12 كوبري، فضلاً عن تطوير نفق بركة السبع.

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 65 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية ( الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 92 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 39 حنفية حريق، وشراء 8 سيارات إطفاء، وتركيب عدد 2 منظومة حماية مدنية، وتطوير وحدتي مرور أشمون وقويسنا، وتطوير 7 وحدات محلية، وإنشاء وتطوير 6 مجمعات لخدمة المواطنين.

ولفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 177 مليون جنيه، نتج عنها تغطية ترع ومصارف بطول 2.5 كم، وانشاء مصنع تدوير القمامة على أرض مقلب أبو خريطة بحي غرب شبين الكوم، علاوةً على توريد 71 معدة نظافة و300 صندوق قمامة؛ وذلك في ضوء تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: “اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته”.