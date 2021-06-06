ملف.. هل تكيفت الشركات العقارية المدرجة بالبورصة مع تبعات الجائحة؟

بكر بهجت _ أعلن الكثير من الشركات العقارية المدرجة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها، والتي تضمنت نموًّا في المبيعات والإيرادات، وهو ما يعكس مدى تكيف السوق مع التبعات التي نجمت عن جائحة كورونا، وأثرت على القوة الشرائية من جانب، بالإضافة إلى صعوبة تواصل الشركات مع العملاء بالطرق التقليدية في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي من جانب آخر.

وفي هذا الملف تناقش «دوت الخليج» مع محللي بنوك الاستثمار العديد من النقاط حول ذلك القطاع، يتمثل أهمها في تقييم أداء تلك الشركات خلال الأشهر الماضية، ومدى توافق ذلك مع التوقعات الصادرة عن بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة التي تستند إليها تلك الشركات ونقاط الضعف، والتوقعات المستقبلية لأداء تلك الشركات على مستوى الإيرادات والربحية والمبيعات.

وبحسب نتائج أعمال الشركات فإن مجموعة طلعت مصطفى على سبيل المثال بلغت إيراداتها من القطاع العقاري نحو 2.01 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 1.32 مليار جنيه خلال نفس الربع من عام 2020، محققة نموًّا نسبته 53%، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية للمجموعة 3.46 مليارات جنيه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.22 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 56%.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس الماضي 51.1 مليار جنيه في مقابل 49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبالنسبة لإجمالي الإيرادات المحققة فإن المجموعة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري 2.92 مليار جنيه، في مقابل 2.29 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 28%.

وفي شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبحسب نتائج أعمالها فإن إيرادات المبيعات سجلت 449 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغ صافي الربح 116 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 477 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 115 مليون جنيه.

وارتفعت التعاقدات والحجوزات في الربع الأول من عام 2021 بمعدل 6% لتبلغ 1.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.3 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2020، وذلك باستبعاد قيمة صفقة غير متكررة لبيع قطعة أرض بمساحة 115 ألف متر مربع في تاج سيتي بقيمة 1.15 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2020.

وعلى صعيد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» فإن قيمة الوحدات التي سلمتها الشركة بلغت 663 مليون جنيه، لعدد 120 وحدة، فيما وصل إجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى 1.85 مليار جنيه بزيادة 114% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت مبيعات الوحدات السكنية المتعاقد عليها 1.83 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بزيادة 117% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إلغاءات المبيعات مثلت 8% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، ووصلت المتحصلات النقدية إلى 1.23 مليار جنيه بالربع الأول، وأنها حققت ارتفاعًا في صافي الأرباح المجمعة ليصل إلى 100.468 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 30 مليون جنيه مقارنة بالربع المناظر.

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