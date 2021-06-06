وليد حسونة: نمو مرتقب لقاعدة عملاء الشراء بالتقسيط

رنا ممدوح _ يرى وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، ذراع المجموعة المالية هيرميس في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والمالكة لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، أن تخفيض تكلفة الاستعلام الائتماني الناتج عن مبادرة هيئة الرقابة المالية للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي لها عائد إيجابي على الشركات في الفترة القادمة.

وأوضح حسونة، أن شركات التمويل الاستهلاكي كان لديها تحدٍّ في الأعباء المالية التي تتحملها مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل، وهو ما عالجته الآلية الجديدة بموافقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، على وضع تخفيض يصل إلى 50% في التكلفة ليصبح 30 جنيهًا للعملاء من الشركات و 15 جنيهًا للفرد.

ولفت حسونة، إلى أن ذلك من شأنه أن يوسع من شريحة عملاء شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة القادمة، ويستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، إن قطاع التمويل الاستهلاكي أصبح محط اهتمام من شريحة كبيرة من العملاء خاصة وسط تزايد الوعي بأهميتة وقدرته على تقليل الأعباء، ولذلك فمع نمو المجال تتزايد التحديات أمامه نوعًا ما.

وتابع حسونة: توسعت رقعة العاملين بمجال التمويل الاستهلاكي بعد التيسيرات التي منحها القانون في الحصول على رخصة النشاط، وهو ما يرفع التوقعات المستقبلية بنمو مرتقب في القطاع.

وأشار إلى أن هناك متطلبات في الوقت الراهن أكثر من تحديات في حال تنفيذها تحقق مزيدًا من النمو لشركات القطاع، ومنها على سبيل المثال تقليل المدة المقررة لمنح التمويل عن 6 أشهر لتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء.

فاليو تطلق برنامج “معاك” تنفيذًا لتوجه الهيئة باستقطاب الشباب نحو الخدمات المالية غير المصرفية

وعلى صعيد أعمال شركة فاليو واستراتيجيتها القادمة قال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، إن الشركة أصدرت برنامجًا للشباب من الفئة العمرية 18 عامًا تنفيذًا للتوجه الذي أصدرته الهيئة بتوجيه الشباب نحو الخدمات المالية غير المصرفية، تحت اسم “ معاك”، موضحًا أنه تم إطلاق تجارب برنامج معاك في عدد من الجامعات ولاقت استجابة إيجابية.

أضاف حسونة، أن الشركة أطلقت أيقونه تشبه market place الخاص بعملاء فاليو فقط تحت مسمى shop it، لتساعد العميل على شراء احتياجاته دون الحاجة للتواجد بنقاط البيع.

تعزيز التكامل بين شركات المجموعة عبر توفير تمويل رأس المال العامل لشبكة تجار فاليو

ولفت حسونة، إلى أن من ضمن استراتيجية التطوير الراهنة منح تمويلات عن طريق شركات أخرى في المجموعة المالية هيرميس إلى شبكة تجار فاليو، لمساعدتهم على توفير رأسمال عامل يدفعهم لنمو أعمالهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، إن هناك 12 عميلًا استفاد ببرنامج تمويل التجار، متوقعًا أن يصلوا إلى 30 عميلًا قبل نهاية العام الجاري.