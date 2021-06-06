أركان جروب تتعاقد مع مكتب المدني للمحاماة تمهيدا لطرح ذراعها التعليمي بالبورصة

بكر بهجت _ تعاقدت مجموعة أركان جروب مع مكتب المدني للمحاماة والاستشارات القانونية عن الأوراق المالية، لإعادة هيكلة المجموعة تمهيدًا لطرح شركة أركان للخدمات التعليمية في سوق المال والبورصة المصرية.

ووفق بيان الشركة، وقع العقد المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة أركان جروب، مع الدكتورة زهرة المدني رئيس مجلس إدارة مكتب المدني للمحاماة والاستشارات القانونية عن الأوراق المالية.

وقال عماد عيسى، إن التعاقد مع المكتب يأتي بهدف إعادة هيكلة مجموعة أركان جروب، وتحويل شركة أركان للخدمات التعليمية المالكة لمدرسة أركان فيوتشر بمدينة السادس من أكتوبر إلى شركة مساهمة مصرية، ومن ثم بدء اتخاذ إجراءات الطرح في سوق المال والقيد بالبورصة المصرية.

وأضاف عيسى، أن إجراءات قيد شركة أركان للخدمات التعليمية في البورصة المصرية ستستغرق نحو عامين، مشيرًا إلى أن الهدف من الطرح توسعة نشاط المجموعة عن طريق المشاركات والاستثمارات مع مستثمرين عرب وأجانب.

وكشف رئيس مجموعة أركان جروب، عن الانتهاء من الرسومات والتراخيص والموافقات المبدئية لمشروع مدرسة أركان فيوتشر سكول، مشيرًا إلى اقتراب الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية، وبدء أعمال الحفر في مشروع المدرسة خلال الأشهر القلية المقبلة، عن أن يتم الافتتاح خلال عام 2023.

وأوضح عيسى، أن المدرسة تقع على مساحة 8 آلاف متر مربع أمام نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، بإجمالي استثمارات تبلغ 160 مليون جنيه، وتضم نحو 1000 طالب.

ونوه رئيس مجموعة أركان جروب، بأن المدرسة مشروع تعليمي بنظام الأسهم، حيث تم تسويق نحو 50% منه حتى الآن، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور هم الملاك، ويحصلون على عائد استثماري سنوي يتعدى الـ25%، للمساعدة في تخفيف الأعباء عنهم.

ومكتب المدني هو وكيل قيد معتمد بالبورصة المصرية، ولديه 17 عامًا خبرة في مجال سوق المال والأوراق المالية، وهو استشاري لأهم الصفقات والاستحواذات التي تمت في مصر منذ تأسيسه وذلك لأكثر من 300 شركة.