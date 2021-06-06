طلعت مصطفى تضع حجر أساس مدينة نور بحدائق العاصمة باستثمارات 500 مليار جنيه

بكر بهجت _ وضعت مجموعة طلعت مصطفى اليوم حجر أساس مدينة نور التي تقيمها في مدينة حدائق العاصمة على مساحة 5000 فدان، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال هشام طلعت مصطفى رئيس المجموعة، خلال مؤتمر إطلاق المشروع الذي يعقد الآن، إن المشروع باستثمارات 500 مليار جنيه، ويستهدف تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني في محور منطقة شرق القاهرة التى يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة ، ويتوقع أن يصل إلى 10 مليون نسمة بحلول 2030 ، وهو ما يجعل من شرق القاهرة المحور الأول للتنمية فى مصر.

وأشار إلى أنه تم تخطيط مدينة “نور” بفلسفة تواكب أفاق المستقبل وبفكر عام 2021 من خلال 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) .