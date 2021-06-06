سعيد زعتر: قرار خفض تكاليف الاستعلام الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي له انعكاس إيجابي على عدد طلبات التقسيط

إسلام فضل _ قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل الاستهلاكي، إن قرار خفض تكاليف الاستعلام الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي سيكون له انعكاس إيجابي على نشاط القطاع وكذلك الشركات العاملة به خلال الفترة المقبلة.

أضاف زعتر، أن ارتفاع تكاليف الاستعلام الائتماني كان يمثل عائقًا أمام شركات التمويل الاستهلاكي، وأسهم في تراجع عدد طلبات التقسيط المقدمة للشركات، موضحًا أنه بعد إصدار قرار بتخفيض التكاليف من المتوقع أن يسهم ذلك في مضاعفة عدد الطلبات ويزيد من نمو حجم التمويلات المقدمة في السوق.

وأكد زعتر، أن خفض تكلفة الاستعلام الائتماني سيساهم في إقبال عدد كبير من العملاء للحصول على تمويلات عبر تقسيط مشترياتهم، مشيرًا إلى أن بعض العملاء كان يتم رفض طلبات التمويل الخاصة بهم أحيانًا نتيجة عدم استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، وكان ارتفاع تكاليف الاستعلام الائتماني والتي يتم تحميلها على العميل يدفع الأغلبية لعدم تقديم طلبات التقسيط مرة أخرى.

ارتفاع مصاريف الاستعلام دفع بعض العملاء للعزوف عن تجديد طلب التمويل حال الرفض بسبب نقص المستندات

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل الاستهلاكي التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تقليل تكلفة الاستعلام الائتماني خطوة جيدة جدًّا للسوق خلال الفترة الحالية، ولكن الشركات العاملة بهذا المجال تحتاج إلى تسهيلات أخرى ومزيد من الدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الجهة المشرفة المراقبة على النشاط، موضحًا أن الهيئة تلعب دورًا إيجابيًّا في الوقت الحالي لدعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن هيئة الرقابة المالية تستمع وتنصت جيدًا لمطالب شركات التمويل الاستهلاكي والحلول التي يتم طرحها وتقديمها، وأيضًا التحديات والعقبات التي تواجه الشركات، وتعمل الهيئة على حلها بشكل سريع، مؤكدًا أن تلك السرعة في الاستجابة والإجراءات والتنفيذ لم ترها السوق من قبل.

وتابع زعتر، أنه تولى منصب رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل الاستهلاكي بهيئة الرقابة المالية، والتي سيكون دورها خلال الفترة الحالية دعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي، والعمل على حل المشكلات التي تواجهه ومساعدة الشركات للتغلب على المعوقات، والمساهمة في جذب شرائح جديدة من العملاء لتنمية حجم أعمال القطاع.