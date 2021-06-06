هشام طلعت مصطفى: 110 مليارات جنيه ضرائب سيدرها مشروع مدينة نور للدولة

بكر بهجت _ أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن مشروع مدينة نور، يضم 140 ألف وحدة سكنية، وسيدر على مدار حياة المشروع ضرائب للدولة بقيمة 110 مليار جنيه ويوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق المشروع، أن المدينة ستستوعب 600 ألف نسمة، وستضم مجموعة من الخدمات التجارية والإدارية والاجتماعية المتكاملة على غرار ما تم توفيره فى الرحاب ومدينتي التى تضم حالياً 850 الف نسمة.

وأوضح أنه سيتم العمل على توفير هذه الخدمات بفكر عام 2021 بما يحافظ على خصوصية المناطق السكنية بها ، وأيضاً يسهم فى خدمة ملايين الأفراد في مناطق شرق القاهرة ويعمل على مضاعفة القيم والعوائد الاستثمارية لوحدات السكان بها.

ووضعت مجموعة طلعت مصطفى منذ قليل حجر أساس مدينة نور التي تقيمها في مدينة حدائق العاصمة على مساحة 5000 فدان، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.