هشام طلعت مصطفى: طرح مشروع نور بأنظمة سداد بالتعاون مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة

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بكر بهجت _ قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن مشروع مدينة نور سيتم طرحه للبيع بأنظمة تطرح لأول مرة فى السوق المصرية بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
وأضاف أنه سيتم طرح وحدات المشروع للسداد على 15 سنة، بما يتناسب مع إمكانيات شرائح عديدة، وبأنظمة سداد مالية تطبق لأول مرة فى مصر كي تستوعب المدينة النمو المتزايد فى محور شرق العاصمة.
ووضعت مجموعة طلعت مصطفى منذ قليل حجر أساس مدينة نور التي تقيمها في مدينة حدائق العاصمة على مساحة 5000 فدان، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وسيضم المشروع 140 ألف وحدة سكنية، وسيدر على مدار حياة المشروع ضرائب للدولة بقيمة 110 مليار جنيه ويوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.
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