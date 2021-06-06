عجز الميزان التجاري يتراجع 25% إلى 2.69 مليار دولار خلال مارس

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.2% على أساس سنوي إلى 2.69 مليار دولار في مارس.

وكان العجز التجاري سجل 3.59 مليار دولار في مارس 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 43.5 بالمئة عنها قبل عام إلى 3.41 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 54.2 بالمئة، والملابس الجاهزة 49.3 بالمئة.

وارتفعت قيمة الواردات 2.2 بالمئة إلى 5.97 مليار دولار، مع صعود واردات المنتجات البترولية 92.5 بالمئة، وسيارات الركوب 73.9 بالمئة.