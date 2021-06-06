وزير الإسكان: مشروعات الشراكة مثل مدينة نور تؤكد أهمية القطاع الخاص في التنمية

بكر بهجت _ قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف في كلمته خلال وضع حجر الأساس لمشروع مدينة نور، بالشراكة بين الشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد “نقدي وعيني”.

وتابع أنه يقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع “السكنية والخدمية” تقوم الهيئة بتحديدها.