هشام طلعت مصطفى: بدء تنفيذ 8000 وحدة بالمرحلة الأولى لمشروع مدينة نور

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بكر بهجت _ كشف هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن مدة تنفيذ مشروع مدينة نور ستصل إلى نحو 15 عاما، لافتا إلى أن المشروع سيقام على 10 مراحل.
وأضاف على هامش مؤتمر إطلاق المشروع، أن المجموعة ستبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى التي ستضم 8000 وحدة سكنية، وسيتم تسليمها بعد السنة الرابعة وفق الجدول الزمني الذي وضعته الشركة للمشروع.
ويقام مشروع مدينة نور على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة، باستثمارات قيمتها 500 مليون جنيه، وسيضم 140 ألف وحدة سكنية، ويوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.
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