حازم مغازي: قرار خفض تكاليف الاستعلام الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي دفعة لضخ المزيد من التسهيلات

إسلام فضل _ قال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، التابعة لشركة راية القابضة، إن خفض تكاليف الاستعلام الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي خطوة جديدة في الوقت الحالي، تمنح الشركات العاملة بمجال التمويل الاستهلاكي دفعة لضخ مزيد من التسهيلات الائتمانية.

أضاف مغازي، أن الشركات كانت تقوم بتحميل تكلفة الاستعلام الائتماني على العميل، ما كان يدفع بعض العملاء للعزوف عن التقدم إلى الشركات للحصول تمويلات، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة تقرير I-Score للتمويل الاستهلاكي للأفراد لنحو 35 جنيهًا.

وأوضح أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كانت تتعامل مع شركات تمويل متناهي الصغر بنفس تكلفة البنوك، مشيرًا إلى أن الشركات تمنح تمويلات أحيانًا في حدود 2000 جنيه وأقل، ولذا فإن تكلفة الاستعلام مرتفع عليها، بعكس البنوك التي تمول عمليات بملايين.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن تلك الخطوة تعد مناسبة خلال الفترة الراهنة، لمنح المزيد من التمويلات لعدد كبير من العملاء، والمساهمة في جذب شرائح جديدة.

ضرورة تسهيل حصول شركات التمويل الاستهلاكي على خطوط ائتمان من البنوك

وأشار مغازي، إلى أن السوق تتطلع لتقديم الهيئة مزيدًا من التسهيلات خلال الفترة المقبلة لشركات التمويل الاستهلاكي، كما تناشد وتطالب شركته هيئة الرقابة المالية بتطبيق الإعفاء من ضريبة المبيعات على الفوائد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أنه من المفترض بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة أن يتم تفعيل إجراء الإعفاء من ضريبة المبيعات، ولكن حتى الآن لم تستطع شركته الحصول على خطاب من هيئة الرقابة المالية بذلك.

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، كلًّا من البنك المركزي المصري المصري وهيئة الرقابة المالية بالاتفاق على آلية لتسهيل حصول شركات التمويل الاستهلاكي على خطوط تمويلية من البنوك المصرية، حيث تواجه شركات القطاع عوائق في الحصول على التمويل بسبب تعثرها في الحصول علي تسهيلات من البنوك.

وشدد مغازي، على ضرورة تجريم مزاولة بعض الشركات لنشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.