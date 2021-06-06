عاجل.. الإمارات المتقدمة تعرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 47.986 جنيه للسهم

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دوت الخليج _ أودعت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لدى هيئة الرقابة المالية، مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ المركز الطبي الجديد الإسكندرية.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان قبل قليل، أن تم اليوم إيداع مشروع عرض شراء الاجباري المقدم من شركة الامارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لشراء حتى عدد 14274975 سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وقالت أن مشروع عرض الشراء جاء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.
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