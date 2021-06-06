كليوباترا تحقق 107.9 مليون جنيه صافي أرباح مجمعة الربع الأول.. والإيرادات تنمو 26%

دوت الخليج _ ارتفعت صافي الأرباح لمستشفى كليوباترا إلى 107.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل أرباح بقيمة 88 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الأحد، إلى 633.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل 502.9 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 392.0 مليون جنيه، مقابل 331.7 مليون جنيه بالربع الأول للعام المقارن 2020.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 241.2، مقابل 171.2 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام 2020.

وقال الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا ، إن الأداء المالي للمجموعة شهد نمو للإيرادات بنسبة 26% خلال الربع الأول، بفضل استمرار نمو عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها مع ارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية بجميع المنشآت الطبية.

وعلى صعيد الإنجازات التشغيلية أشار عز الدين إلى نجاح المجموعة في إنشاء وحدة طوارئ بمستشفى القاهرة التخصصي تضاهي أعلى مستويات التطور، والانتهاء من عمليات تجديد العيادات الخارجية بمستشفى كليوباترا .