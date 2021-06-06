وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتشيلي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برودريجو يانيز، نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي عقدتها وزيرة التعاون الدولي، ضمن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021، الذي اختتم أعماله أمس السبت، لبحث العلاقات المتبادلة بين مصر وشركائها.

وبحثت الوزيرة مع نائب وزير التجارة بدولة تشيلي، ومجالات الاهتمام المشترك على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في دورتها الأولى، والاستعدادات الفنية للجنة للوقوف على نقاط التعاون بين الجانبين، وهو ما رحب به نائب وزير التجارة بدولة التشيلي.

جدير بالذكر أن العلاقات المشتركة يحكمها اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1988، ويتم تجديدها تلقائيًا كل خمس سنوات، وتنص الاتفاقية على تدشين اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وأكدت المشاط حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات مع شركائها والتعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن مصر يمكن أن تمثل بوابة لعلاقات دولة تشيلي في قارة أفريقيا على مستوى الاستثمارات والتجارة، وكذلك ما تمثله تشيلي كبوابة لمصر في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، سيكون بمثابة استكشاف لآفاق وأوجه التعاون المشترك بين مصر وتشيلي، ممت يسمح بتبادل الخبرات الرؤى في مجالات التعاون المختلفة، وتعظيم العلاقات على مستوى القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والكهرباء والنقل البحري والصيد.

وتطرقت إلى انعقاد منتدى تحالف المحيط الهادئ، في تشيلي خلال نوفمبر الماضي، مضيفة أن الموضوعات التي تضمنها المنتدى تمثل فرصة للتعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية مثل التجارة والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعات الإبداعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويعد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي عقد بين 2-5 يونيو الجاري، هو حدث تجاري واقتصادي ينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2006، ويعد المنتدى منبراً عالمياً رائداً للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.