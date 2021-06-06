المصرية الخليجية تنتهى من زراعة 2500 فدان باستثمارات 400 مليون جنيه العام الجاري

تعتزم الشركة “المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية” الانتهاء خلال العام الجاري من زراعة 2500 فدان بمحافظة الوادى الجديد كمرحلة أولى بمنطقة “وادى باريس” باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والطاقة النظيفة بإجمالى استثمارات قيمتها 400 مليون جنيه.

وفي بيان للشركة، قال المهندس إسماعيل محمد، ورئيس مجلس إدارة الشركة، إن هناك دعما بكافة الأوجه يقدمه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للتيسير على المستثمرين وإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “اتحضر للأخضر” والتى تستهدف تحويل “الوادى الجديد” لأكبر إقليم أخضر فى الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن مشروع “وادى باريس” أحد المشروعات الزراعية في محافظة الوادى الجديد لزراعة نبات الجوجوبا والذى تفقده المحافظ قبل شهرين على مساحة 7500 فدان والتى تبلغ المرحلة الأولى منه 2500 فدان من نبات الجوجوبا والفول البلدى وبعض أنواع الخضراوات والزراعات التحميلية.

وأشار إلى أن المشروع يتم زراعته بالكامل بأنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة ممثلة فى “الطاقة الشمسية” وأنظمة الرى المطوّر “بالتنقيط”.

ووقعت محافظة الوادى الجديد فى عام 2017 عقداً بتخصيص 2500 فدان لصالح الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية تلاه تعاقداً بتخصيص 5000 فدان جُدد فى عام 2019 ، ضمن خطة الدولة للاهتمام بتلك المنطقة وتسهيل المستثمرين فى تعمير الصحراء.

من ناحية أخرى كشف رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية عن تنفيذه أعمال بنية تحتية للمرحلة الأولى من المشروع تضمنت إنشاء 10 محطات طاقة شمسية وحفر 12 بير وشبكات الرى الحديث، بالإضافة إلى تشغيل مئات العاملين من أبناء الصعيد.