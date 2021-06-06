مال وأعمال

الأهلي فاروس مستشارا ماليا للإمارات المتقدمة في عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية

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علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن شركة الأهلي فاروس تلعب دور المستشار المالي لشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة في عرض الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل قليل عن إيداع شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لدى الهيئة، مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ المركز الطبي الجديد الإسكندرية.

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وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، أنه تم اليوم إيداع مشروع عرض شراء الاجباري المقدم من شركة الامارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لشراء حتى عدد 14274975 سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأضافت أن مشروع عرض الشراء جاء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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