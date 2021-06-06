الأهلي فاروس مستشارا ماليا للإمارات المتقدمة في عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية

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علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن شركة الأهلي فاروس تلعب دور المستشار المالي لشركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة في عرض الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل قليل عن إيداع شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لدى الهيئة، مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ـ المركز الطبي الجديد الإسكندرية.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، أنه تم اليوم إيداع مشروع عرض شراء الاجباري المقدم من شركة الامارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لشراء حتى عدد 14274975 سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وأضافت أن مشروع عرض الشراء جاء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.
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