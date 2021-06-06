مال وأعمال

ماتيتو وأوراسكوم تنتهيان من التسليم المبدئي لمشروع تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد

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بكر بهجت _ انتهى تحالف شركتي ماتيتو وأوراسكوم، من عملية التسليم المبدئي لمشروع محطة تحلية مياه البحر بشرق بوسعيد بسعة قدرها 150 ألف متر مكعب وذلك لخدمة مليون مواطن تقريبًا.

وقالت شركة ماتيتو في بيان، إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 130 مليون دولار، ومن المقرر أن يوفر مياه الشرب لمدن وقرى محافظة بورسعيد.

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وأضافت أن المشروع يقام على مساحة 79 ألف متر مربع شاملة المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلية، لافتة إلى أن اختيار هذا الموقع تحديدًا لإقامة محطة تحلية مياه جاء لقربه من مدينة شرق بورسعيد باعتبارها المستفيد الأكبر من المياه المنتجة.

وأوضحت أن المشروع يعتمد في تشغيله على الطاقة الكهربائية، كما صُمم ليستهلك أقل قدر من الطاقة لكل متر مكعب من المياه المنتجة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين اقتصاديات التشغيل وتقليل البصمة الكربونية للمشروع من خلال توظيف وسائل متقدمة لاستعادة الطاقة من المياه العادمة أي المياه المركزة شديدة الملوحة.

وينتج عن عملية التحلية مخلفات هي بالأساس مياه مركزة شديدة الملوحة يتم التخلص منها بأسلوب آمن من الناحية البيئية في عملية كيميائية معقدة، حيث تُعالج المياه بأحماض خاصة لمعادلة الأس الهيدروجيني للمياه لتفادي التأثير على الحياة البحرية في منطقة صرف المياه وحتى تكون نسبة الملوحة قريبة من درجة مياه البحر العادية.

وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لشركة “ماتيتو” أفريقيا للحلول المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، إن التسليم المبدئي لمشروع محطة تحلية شرق بورسعيد يعتبر استكمالًا لمسيرة المشروعات العملاقة والرائدة التي تنفذها الشركة في مجال معالجة المياه والطاقة البديلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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