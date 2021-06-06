عامر جروب تحقق 209 ملايين جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

إسلام فضل _ أظهرت البيانات المالية المجمعة مجموعة عامر القابضة، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1870% على أساس سنوي.

وحققت الشركة كما ورد في بيان صادر عن البورصة، اليوم الأحد، صافي ربح خلال الفترة بلغ 209.93 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 10.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنهاية مارس الماضي، لتصل إلي 1.023 مليار جنيه ، مقابل 303.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.

وعلى مستوى القوائم المستقلة، تحولت مجموعة عامر القابضة خلال الربع الأول للربحية محققة 29.83 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 8.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلي أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 25.51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.4 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات عامر جروب خلال العام الماضي إلى 1.38 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.49 مليار جنيه في العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2020، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 34.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 60.43 مليون جنيه في العام السابق له.