مبيعات إعمار العقارية تقفز 250% إلى 10.5 مليار درهم في 5 أشهر

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سي ان بي سي _ كشفت شركة إعمار العقارية الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي أن مبيعاتها العقارية قد قفزت بنسبة 250% لتصل إلى 10.5 مليارات درهم بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع مبيعات بقيمة 3 مليارات درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما توقعت الشركة نموا أعلى في فترة النصف الأول من عام 2021 .
وأوضح مؤسس “إعمار” محمد العبار في بيان صحفي للشركة أن هذه الأرقام تظهر مرة أخرى مرونة المجموعة وجودة منتجاتها.
أضاف أنه على ثقة من أن سوق العقارات في دبي يشكّل مجدداً فرصة سانحة للنموّ على ضوء السياسات الحكيمة للإمارات، ما يضع إعمار في موقع مثالي للاستفادة من ذلك.
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