السيسي يطالب بتنفيذ 14 طريقا بمنظومة النقل الذكي ATS على الطرق السريعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بتطوير الطرق لمتابعة والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكي ATS على المحاور والطرق السريعة، والتي تشمل مرحلتها الأولى إجمالي عدد 7 طرق بطول 1187 كم.

ووجه الرئيس بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقاً بطول حوالي 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تقديم الخدمات الحديثة ولتزويدهم بكافة البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.

كما تم عرض جهود تطوير الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلاً عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات، لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق، وهي محور المريوطية الذي سيربط الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، والمناطق السياحية بالهرم وسقارة وميت رهينة، بالإضافة إلى محور الجزائر الذي سيخدم سكان المعادي والبساتين، وسيشمل تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائري، فضلاً عن محور المرج الذي سيخدم مناطق الخصوص والمرج والألج والخانكة وأبو زعبل.