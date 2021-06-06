- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل _ قالت إدارة البورصة المصرية، إنه سيتم تفعيل قرار وقف نشاط كابيكس كورب القابضة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من 7 يونيو حتي 6 يوليو المقبل.
وأوضحت البورصة في بيان، اليوم الأحد، أن وقف الشركة جاء بناء علي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 5 مايو الماضي.
وأضافت أنه تم إيقافها لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 11 أغسطس 2020 و 29 سبتمبر 2020.
وأشار البيان إلي إعلان الشركة بقرار الوقف بالشكل القانوني اليوم الموافق 6 يونيو الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة توقف نشاط كابيكس كورب لمدة 30 يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.