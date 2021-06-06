مال وأعمال

البورصة توقف نشاط كابيكس كورب لمدة 30 يوم

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إسلام فضل _ قالت إدارة البورصة المصرية، إنه سيتم تفعيل قرار وقف نشاط كابيكس كورب القابضة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من 7 يونيو حتي 6 يوليو المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان، اليوم الأحد، أن وقف الشركة جاء بناء علي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 5 مايو الماضي.

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وأضافت أنه تم إيقافها لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 11 أغسطس 2020 و 29 سبتمبر 2020.

وأشار البيان إلي إعلان الشركة بقرار الوقف بالشكل القانوني اليوم الموافق 6 يونيو الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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