البورصة توقف نشاط كابيكس كورب لمدة 30 يوم

إسلام فضل _ قالت إدارة البورصة المصرية، إنه سيتم تفعيل قرار وقف نشاط كابيكس كورب القابضة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من 7 يونيو حتي 6 يوليو المقبل.

وأوضحت البورصة في بيان، اليوم الأحد، أن وقف الشركة جاء بناء علي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 5 مايو الماضي.

وأضافت أنه تم إيقافها لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين 11 أغسطس 2020 و 29 سبتمبر 2020.

وأشار البيان إلي إعلان الشركة بقرار الوقف بالشكل القانوني اليوم الموافق 6 يونيو الجاري.