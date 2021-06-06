البورصة السعودية تنهي التداولات على تراجع بعد مكاسب استمرت 8 جلسات

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم الأحد على تراجع بعد 8 جلسات من المكاسب، وشهدت جلسة اليوم تقلبات في حركة المؤشر العام حيث سجل المؤشر مكاسب بأكثر من 40 نقطة ليتجاوز مستوى 10700 نقطة خلال مطلع التعاملات، قبل أن يتراجع ويمحي جميع مكاسبه.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10685 نقطة متراجعا بنحو 13 نقطة والتي تعادل 0.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 14.95 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 441.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 551.86 ألف صفقة.

وأتت أسهم “اس تي سي” على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجع السهم 1.3 في المائة ويأتي تراجع السهم بعد تحقيقه مكاسب تجاوزت 3.5 في المائة خلال الجلسة حيث اقترب السهم من مستوى 140 ريال، قبل أن يغلق عند 133 ريالا للسهم.

كذلك تراجعت أسهم سابك والبنك الأهلي وبنك الرياض بنسب تراوحت ما بين 0.6 و1.3 في المائة، قابل ذلك ارتفاع أسهم سابك للمغذيات الزراعية 4.8 في المائة ليسجل السهم أعلى مستوى منذ أغسطس 2015، عند مستوى 113.4 ريالا للسهم.

وتركزت تداولات البورصة السعودية خلال جلسة اليوم على أسهم تبوك الزراعية والمتطورة حيث سجل الأول تداولات تجاوزت 1.16 مليار ريال، فيما سجل الثاني تداولات عند 968.8 مليون ريال ليسيطر السهمين على 14.2 في المائة من سيولة الجلسة.

فيما سجل سهم “تبوك الزراعية” خلال تعاملات اليوم أعلى أحجام تداول يومي منذ الإدراج، بعد بلوغه أحجام تداول 26.27 مليون سهم تعادل نحو 67 في المائة من الأسهم الحرة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 103 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم العبد اللطيف و باعظيم وأسترا الصناعية وكذلك الفخارية بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من أسهم المملكة القابضة والمتطورة بنحو 6.6 و6.5 في المائة على الترتيب.

قابل ذلك تراجع أسهم 84 شركة تصدرها أسهم سيسكو بعد هبوط السهم 2.1 في المائة، تلاه أسهم المجموعة السعودية ووفرة وكذلك وحدات مشاعر ريت بنحو 2 في المائة.