الجونة تعتمد استخدام تكنولوجيا تدوير كامل العمق لمهبط الطائرات بالمدينة

أعلنت مدينة الجونة إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية عن استخدام تكنولوجيا “تدوير كامل العمق” لمهبط الطائرات في مطار الجونة.

وقال بيان الشركة، إن حلول “تدوير كامل العمق” تعد واحدة من أحدث التكنولوجيات والتي يتم استخدامها في رصف الطرق والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم مع التربة الطبيعية دون استخدام ماكينات الرصف التقليدي، مما يعني توفير التكلفة، إضافة إلى عدم إهدار المواد والخامات، مما يساهم في الحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمرة على كافة الخدمات والمرافق بالمدينة لتظل الجونة واحدة من المدن صديقة البيئة في العالم.

ومن جانبه قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: “تأتي المبادرات البيئية واعمال التطوير المستمرة بمدينة الجونة في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية حول العالم والتي تعزز مسؤوليتنا تجاه المجتمع وتتماشى مع معايير الاستدامة البيئية المستهدفة على المستوى المحلى والدولي”.

وأضاف: “بدأنا مع مدينة الجونة واعلانها أول مدينة صديقة للبيئة في الشرق الاوسط منذ عام 2014، فضلا عن الحصول على شهادة النجمة الخضراء في جميع فنادق المدينة خاصةً مع تزايد الإقبال العالمي على نمط السياحة الخضراء”.

وأوضح أن مدينة الجونة تطبق العديد من الخطوات المهمة للحفاظ على البيئة مثل التقليل من استخدام البلاستيك حتى الإعلان عن المدينة 100% نظيفة من الحقائب البلاستيكية، كما يوجد بها محطة لإدارة النفايات، و18 محطة لتحلية المياه ومزرعة أسماك تستخدم المياه المعاد تدويرها.