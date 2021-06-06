ملف.. دفعة جديدة وانتعاشة مرتقبة لسوق التمويل الاستهلاكي

رنا ممدوح وفهد حسين وإسلام فضل _ توقع عدد من خبراء قطاع التمويل الاستهلاكي، أن يعطي قرار شركة «آي سكور» بخفض تكاليف تقارير الاستعلام الائتماني لعملاء خدمات الشراء بالتقسيط من الأفراد، في ضوء مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية، دفعة جديدة لنمو سوق التمويل الاستهلاكي بمصر، والذي شهد مؤخرًا عددًا من التطورات الإيجابية على الصعيد التنظيمي كان آخرها صدور النظام الأساسي لتأسيس الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

وأكد خبراء التمويل الاستهلاكي أن قرار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score خفض تكاليف الاستعلام الائتماني لعملاء الشراء بالتقسيط، سيكون له تأثير إيجابي على نمو حجم أعمال القطاع خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد عدد العمليات أو حجم التمويل.

مطالب بمزيد من التيسيرات على رأسها تسهيل حصول الشركات على التمويل البنكي

وأضافوا أن قطاع تمويل المستهلكين، لا يزال يحتاج إلى مزيد من التيسيرات والدعم، وخاصة على صعيد آليات حصول الشركات على التمويل لإعادة توظيفه في صورة تقسيط مشتريات الأفراد لتوسيع حجم أعمالها، مؤكدين على أهمية تسهيل آليات الحصول على تمويل من البنوك خلال المرحلة القادمة لاستكمال عمليات نضوج سوق التمويل الاستهلاكي بمصر.

وقالوا إن خفض تكلفة الاستعلام الائتماني تعزز جذب شرائح وفئات جديدة من المستهلكين، كانت تعتبر ارتفاع تكلفة ورسوم الاستعلام عائقًا أمام تقسيط مشترياتها، ما يدعم توسيع نطاق الشمول المالي الذي تضعه الدولة كأحد أهم أهداف المرحلة، لضم الفئات غير المشمولة بالخدمات المالية.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، الأسبوع قبل الماضي، عن تفاصيل مبادرة الهيئة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع.

وقال نائب رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام، في بيان، إن لقاءات متتالية عقدت مع مسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولو النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل، وأشاد بسرعة استجابة شركة «I-Score» لمبادرة الهيئة، وتوجهها لدعم وحث الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي للاشتراك بخدماتها فيما يخص الاستعلام والإقرار بالبيانات وذلك إعمالًا لحكم المادة 113 من قانون البنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر 2020.

وأشار إلى أن «I-Score» وافقت على منح خصم يصل إلى 50% في تكلفة التقرير الائتماني عن العميل ليصبح 30 جنيهًا للعملاء من الشركات و15 جنيهًا للفرد، ويستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة، بينما يمنح خصمًا قدره 75% في تكلفة التقرير الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية، والأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتماني إلى خمسة جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.

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