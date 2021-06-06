الجامعات الخاصة تتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة إعادة إعمار غزة

دوت الخليج – عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة الجيزة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الوزير، في مستهل الاجتماع، الشكر للجامعات الخاصة لمساهمتها الإيجابية في التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة إعمار غزة.

وخلال الاجتماع، تابع عبد الغفار التقارير الواردة من الجامعات الخاصة والأهلية حول سير امتحانات نهاية العام الدراسي، ووجه باتباع أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء امتحانات نهاية العام، والتي تبدأ خلال هذا الشهر وتنتهى مع بداية شهر يوليو بالجامعات الخاصة والأهلية.

كما وجه قيادات الجامعات والكليات المختلفة بضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من درجة التزام الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية لضمان حسن سير الامتحانات طبقاً للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية.

وشهد الوزير مراسم توقيع عقد برنامج نظم المعلومات الطلابية student information system”SIS والمقدم من شركة أوراكل العالمية مع الجامعات الأهلية الجديدة، وهي جامعات: الملك سلمان، والجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وذلك لمدة 6 سنوات.

وقع العقود رؤساء الجامعات الأهلية، وعن شركة أوراكل مسئول شركة نسيج الوكيل المصري، بحضور أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والأعضاء.

ووافق المجلس أيضاً على إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كجامعة أهلية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم كليات: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم. وكذلك الموافقة على إنشاء قسم علوم المحاسبة الرقمية بكلية تكنولوجيا الأعمال.