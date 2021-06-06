لندن: سلالة كورونا الهندية تنتقل بنسبة 40% أكثر من المتحور البريطاني

سكاي نيوز عربية – كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، بأن “متحور دلتا” من فيروس كورونا، أي المتحور الهندي، ينتقل بنسبة 40% أكثر من المتحور ألفا (المتحور البريطاني).

وقال مات هانكوك أن متحور دلتا من فيروس كورونا، الذي يهدد رفع ما تبقى من قيود في بريطانيا، ينتقل 40% أكثر من المتحور ألفا، أو المتحور البريطاني الذي كان سائدا في البلاد الذي اكتشف في البلاد في الأول من ديسمبر الماضي.

وأوضح هانكوك في تصريح لشبكة “بي بي سي”، نقلا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة، أن “أفضل تقدير لميزة التزايد، كما نسميها.. هو حوالي 40%”، بحسب فرانس برس.

وأضاف وزير الصحة البريطاني أنه رغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بـكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، ليراوح بين 5 آلاف و6 آلاف حالة يوميا، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات ما زال مستقرا.

وأكد الوزير البريطاني أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم.

يشار إلى أن بريطانيا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 128 ألف وفاة، لكنها في الوقت نفسه تمكنت من تطعيم وتلقيح 40 مليون شخص، بجرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى أكثر من 27 مليونا جرعة ثانية.

غير أن وصول المتحور الهندي، الذي صار يسمى “متحور دلتا”، والذي رصد أول مرة في الهند في شهر أبريل الماضي، هو السائد الآن في بريطانيا، وفق التقديرات، وصار يطرح شكوكا حول إمكانية رفع آخر القيود في 21 يونيو، وفقا لفرانس برس.

وبحسب وزير الصحة البريطاني، فإنه بحلول ذلك التاريخ، سيتم تطعيم حوالي ثلاثة أخماس البالغين بشكل كامل، في حين يبلغ عدد المطعمين حاليا 52 في المئة.

وتشير بعض الصحف البريطانية، إلى أن الحكومة تعتزم تأجيل موعد آخر القيود المتعلقة بالإغلاق بسبب كورونا لأسبوعين، ومن المتوقع إعلان هذا القرار في يونيو الجاري.