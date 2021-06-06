وزير الإعلام السعودي: إعلان ترتيبات الحج خلال أيام

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وكالات – قال وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي إن التحور المستمر لكورونا، وشح اللقاحات لدى الكثير من الدول، شكّل عوامل أدت إلى تأخير إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج.
وقال القصبي إن وزيري الصحة والحج سيعلنان خلال الأيام القريبة القادمة تفاصيل موسم الحج لهذا العام.
وقال في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم الأحد، إنه “لا إجبار على أخذ لقاح كورونا، ولكن يجب أخذه عند رغبة الشخص في ارتياد الأماكن العامة والدوائر الحكومية والخاصة وأماكن التسوق وغيرها، فصحة الإنسان أولا، والمملكة اتخذت في سبيل تحقيق ذلك إجراءات احترازية صارمة”.
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