الحكومة تستعد لبدء تطوير الخدمات السياحية في 30 موقعا أثريا كمرحلة أولى

دوت الخليج – اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، بلجنة تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ لمناقشة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف خلال الفترة المقبلة.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بتسليط الضوء على أهمية أعمال هذه اللجنة للارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية وتحسين تجربتهم بما يساهم في زيادة معدلات الزيارة والترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة منتج السياحة الثقافية.

وأكد وزير السياحة والآثار ضرورة دراسة كل موقع ومتحف على حدى لحصر احتياجاتها والعمل الفوري على توفير الخدمات السياحية بها بالشكل المناسب، بما يتسق مع التنسيق العام للموقع وطبيعة الأثر، وبما يضمن عدم المساس بهيبة الموقع الأثري أو المتحف.

وأشار إلى ان الوزارة ستعمل على تذليل أية معوقات قد تحول دون الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وتشمل أعمال تطوير الخدمات توفير اللوحات الإرشادية والتفسيرية والخرائط وتطوير مراكز الزوار ودورات المياه وعمل مظلات ومقاعد لراحة الزائرين وسلات للقمامة مصممة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى عمل الكتيبات والمطويات عن تلك المواقع والمتاحف باللغتين العربية والإنجليزية.

كما جرى توفير باركود بالموقع الأثري أو المتحف لتمكين الزائر من التعرف على جميع المعلومات الأثرية حول المنطقة أو المتحف، وذلك باستخدام برامج التليفونات الذكية، حفاظاً على البيئة .

كما يشمل التطوير إتاحة هذه المتاحف والمواقع الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تأهيل مسارات الحركة والكتيبات بطريقة برايل وترجمة الأفلام بمراكز الزوار بلغة الإشارة، وغيرها من الخدمات التي تحسن من تجربة الزائرين.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض قائمة تضم 30 متحفا وموقعا أثريا، هم الأكثر زيارة للبدء في تطوير الخدمات المقدمة بها، كمرحلة أولى، منها: شارع المعز، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتاحف بمحافظة الإسكندرية، والفيوم، وسوهاج، والأقصر، وغيرها.

وانضم للجنة عدد من الأعضاء الجديد، وهم: الدكتورة مي الإبراشي رئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني- مجاورة، والتي كان آخر أعمالها تطوير الخدمات بقبة ضريح الإمام الشافعي، ونادين عبد الغفار، مؤسِس مؤسسة آرت دي إيجيبت، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية، وعلا جمال مدير الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بالوزارة، والمهندسة هانيا خليفة المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار طورت الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف خلال السنوات الماضية، منها معابد فيلة وكوم امبو وأبو سمبل وإيزيس بأسوان، ومتحف تل بسطا بالشرقية، ومنطقتي الحواويش والشيخ حمد بسوهاج، وغيرها.