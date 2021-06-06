التخطيط ومعهد الحوكمة يطلقان المستوى الاحترافي من مبادرة كن سفيرا للتنمية المستدامة

دوت الخليج – أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي للوزارة، اليوم، المستوى الاحترافي للمجموعة الأولى من مبادرة “كن سفيرًا” للتنمية المستدامة، والذي يتناول تقديم برنامج “تدريب المدربين”؛ للتدريب على أساسيات وطريقة تدريس المحتوى العلمي لأهداف التنمية المستدامة مما يساعد المتدربين في نشر ثقافة الاستدامة في جامعاتهم ومجتمعاتهم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المبادرة تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف قطاعات وفئات الشعب، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال تدريب باقي المجموعات تباعًا لتخريج نحو ألف شاب وفتاة بنهاية العام الجاري.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المبادرة تنقسم إلى عدد من المستويات، أولهم: التمهيدي الذي يقدم برامج تعليمية عن مهارات التواصل على المنصة التعليمية الإلكترونية “استدامة” التابعة للمعهد، ثم المتقدم، والذي يستمع فيه المتدرب إلى محاضرات مسجلة في موضوعات التنمية المستدامة المختلفة على يد نخبة من المحاضرين.

وتابعت: أما المستوى التخصصي فيتناول برنامج تدريب المتدربين ويكون تدريب مباشر وعدد طلاب محدود لا تزيد المجموعة عن 25 طالب وطالبة في إحدى القاعات لضمان التواصل الفعال مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورئيس فرع الاقتصاد والتجارة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، أهمية هذا النوع من المبادرات، موضحًا أن مبادرة “كن سفيرًا” تعد مبادرة وطنية تتناول دراسة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها.

كما استعرضت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تاريخ نشأة المبادرة منذ أكتوبر 2020 والمجهودات المبذولة؛ وعدد طلبات الالتحاق والمستويات المختلفة للمبادرة وصولًا للهدف النهائي وهو تخريج سفراء للتنمية المستدامة من الشباب قادرون على نشر ثقافة الاستدامة في جامعاتهم ومجتمعاتهم.