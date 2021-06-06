المغرب يستأنف الرحلات الجوية في 15 يونيو ويحدد حالتان للتعامل مع الوافدين

وكالات – أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأحد أنها قررت استئناف الرحلات الجوية من المملكة وإليها ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري؛ لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى البلاد.

وذكر بيان الحكومة المغربية أن هذا القرار “أتخذ بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

لكن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية، حيث ستجري وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي أخذين بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية.

حيث تم تصنيف الدول إلى قائمتين على أساس توصيات وزارة الصحة المغربية وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة “أ”، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.

حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول الذهب إلى المغرب إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول.

أما اللائحة “ب”، فهي لائحة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.

ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

وسيتم نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين “أ” و “ب”، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة.