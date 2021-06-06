السعودية واليونان توقعان اتفاقية في مجال السياحة الساحلية والبحرية

العربية دوت نت – وقع وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، مع وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوهاريس اتفاقية للتعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، حيث أكدت المملكة واليونان التزامهما بالتنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلديهما.

وشملت الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال مؤتمر السياحة الساحلية والبحرية الذي عقد في أثينا- تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار وتنمية رأس المال البشري والتدريب وتنظيم الفعاليات والتسويق والترويج لدعم السياحة الساحلية والبحرية المستدامة في المملكة واليونان.

وقال وزير السياحة السعودي إن هذه “خطوة إيجابية” تخطوها المملكة العربية السعودية واليونان، وهي إحدى ثمرات التعاون الدولي التي من شأنها أن تحقق “مستقبلا أكثر استدامة للسياحة وتؤدي إلى معالجة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة العالمي”.

وأكد الخطيب أن المملكة تلتزم في مشروعاتها السياحية بحماية البيئة البحرية والساحلية ودعم التنمية المستدامة للقطاع السياحي “المزدهر”.

من جانبه أكد وزير السياحة اليوناني أن السياحة الساحلية والبحرية هي العمود الفقري للعروض السياحية في اليونان، ولذلك فإن حماية النظم البيئية من ضمن أولوياتنا، متطلعا إلى التعاون مع المملكة وتشارُك المعرفة وأفضل الممارسات لضمان التنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية في بلدينا.