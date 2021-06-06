الإمارات تلزم طالبي إقامة أبو ظبي بشهادة الخلو من كورونا

وكالات – أعلنت السلطات الصحية الإماراتية إلزام المتقدمين بطلب الإقامة في أبو ظبي بإبراز شهادة خلوهم من فيروس كورونا. وقالت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية “صحة” في إنه ابتداء من يوم غد الاثنين أصبح لزاما على جميع المتقدمين لإجراء الفحص الطبي بغرض الحصول على الإقامة أو تجديد الإقامة إبراز نتيجة سلبية لمسحة كوفيدـ19 على تطبيق الحصن تم إجراؤها خلال 72 ساعة.

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