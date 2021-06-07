مال وأعمال

مصر للطيران تعلن تعليمات جديدة للسفر إلى دولة البحرين

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دوت الخليج – أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات جديدة لسفر عملائها إلى دولة البحرين.

وأوضحت الشركة أنه “لن يسمح بدخول دولة البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول”.

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وأضافت أنه على الراغبين في السفر إلى دولة البحرين إكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم عبر تطبيق BeAware على الهواتف الذكية أو زيارة الرابط http://bh.bh/covidpay.

كما أشارت إلى أن المسافرين من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد يحتاجون لإجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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