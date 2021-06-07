البنك الأهلي يفعل استراتيجية جديدة لتعريف عملاء البنك وفق فئات متنوعة لتحقيق أعلى معدلات الجودة

أطلق البنك الأهلي المصري استراتيجيته الجديدة لإعادة تعريف قاعدة عملاء التجزئة المصرفية الى فئات متنوعة تتوافق مع محددات وضوابط تم وضعها بعد دراسة متأنية من جانب فرق العمل المتخصصة بالبنك لتتماشى مع المعايير المحلية والدولية في خدمة العملاء.

حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة ان تلك الاستراتيجية تواكب تطوير أساليب العمل المصرفي المتبعة محليا و دوليا، مشيرا الى ان هذا التوجه متعارف عليه ومطبق بشكل موسع لتضع نصب اعينها خصوصية الخدمة في السوق المصرفية اخذا فى الاعتبار تنامى اعداد عملاء البنك الأهلي المصري بواقع اكثر من احدي عشر الف عميل يوميا ليتجاوز عدد عملاء البنك حاجز الستة عشر مليون عميل وكذا رفع معدلات رضا العملاء الحاليين لاستمرار ثقتهم في مصرفنا العريق، ويتم ذلك من خلال السعي الدائم لمعرفة احتياجات العملاء والعمل المستمر على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لهم وإضافة منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات وتطلعات فئات العملاء المختلفة حيث يدرك البنك جيدا ان التطوير المستمر هو أحد سبل تحقيق التميز في القطاع المصرفي.

واكد عكاشة علي ان هذا التوجه من شانه تعزيز الرؤية التي يتبناها البنك نحو التطبيق الكامل لمبدأ “العميل محور اهتمام البنك” والتي تعد من اهم محاور استراتيجية البنك وقد تم توجيه كافة جهود البنك نحو تطبيقها بأفضل السبل، حيث يتيح هذا المبدأ الوصول الى كافة الفئات بأحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية وبأعلى درجات الجودة والتي تليق بعملاء البنك الأهلي المصري علي مختلف الشرائح بداية من الكلاسيك والسيلفر والجولد والبلاتينم بأنواعها المستحدثة.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك ان هذا التطوير الذي يتبناه البنك يأتي بعد دراسات وافية لاحتياجات العملاء والتي تتم بشكل دوري وبتنسيق كاملين كافة خطوط الأعمال من خلال كوادر على اعلى درجات الكفاءة مزودة بالخبرة المحلية والدولية تم تدريبهم وفقا وأحدث أساليب العمل المصرفي لتحقيق مستهدفات البنك.

مشيرا الى أن استراتيجية تحديث فئات العملاء يتم تطبيقها على عدة مراحل بحيث تم البدء بفئة كبار العملاء بتقسيمها الي ثلاث شرائح متمثلة في البلاتينم والبلاتينم بلس والبلاتينم ايليت لمزيد من التفاعلية في الخدمة المقدمة، كما تم وضع منظومة منتجات وخدمات مالية وغير مالية متكاملة لكل شريحة تتوافق مع تطلعات عملائها مستخدمة في ذلك كافة إمكانيات البنك البشرية والفنية والتكنولوجية. تدعمه في ذلك بنية تكنولوجية قوية يتم تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات متنامية لتفي بالتطور المتسارع في خدماته وتدعم انطلاقه بقوة أكبر نحو خدمات رقمية أكثر فاعلية، كما سيتم تباعا تطوير تعريف باقي شرائح وفئات العملاء لتصل الى كافة عملاء ” بنك أهل مصر “.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك انه تم بالفعل إطلاق باقة من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية وكذا برامج حصرية تم تصميمها خصيصا لشرائح عملاء البلاتينم بهدف توفير مزيد من الراحة والسهولة في تعامل العملاء مع البنك سواء من خلال حسابات مصرفية متنوعة أو بطاقات خصم مباشر أو ائتمان، وكذلك توفير مركز اتصالات خاص بخدمة جميع شرائح عملاء البلاتينم لإتاحة خدمة أسرع وأدق وأكثر فاعلية لعملاء البنك، مع تخصيص فرق عمل ومدير خدمة تم منحهم التدريب والمهارات اللازمة، وكذا إدارة خاصة بخدمة العملاء بفروع البنك، مؤكدا على انه سيتم متابعة مستويات رضاء العملاء من خلال التواصل المستمر عن طريق مختلف قنوات الاتصال ودراسة نتائج هذا التفاعل سعيا لتطوير هذه المنظومة بشكل فعال، مشيرا الى أن افتتاح البنك لاستراحة عملاء البلاتينم بمطار القاهرة الدولي مؤخرا، والذي يتم لأول مرة في القطاع المصرفي المصري، يعد أحد الخدمات المقدمة من البنك لعملائه من شرائح عملاء البلاتينم حيث تضم تلك الاستراحة العديد من الخدمات التي تتيح للعملاء المتوجهين للسفر خارج البلاد على رحلات مصر للطيران أو تحالف ستارالاستفادة من أوقات تواجدهم بالاستراحة في الحصول على بعض الخدمات أو إنجاز أعمالهم منها خدمات الصيرفة الرقمية او التعرف على أسعار العملات او متابعة حركات البورصات العالمية.