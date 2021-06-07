العرفة للاستثمارات تتحول للخسارة خلال عام

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تحولها للخسائر عن السنة المالية من فبراير 2020 حتى 31 يناير 2021، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان صادر عن البورصة، اليوم الاثنين، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6.364 مليون دولار، مقابل 15.205 مليون دولار أرباح خلال العام الماضي .

وذكر البيان تراجع إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلي 116.76 مليون دولار، مقابل 224.99 مليون دولار في العام المقارن.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة تراجعت أرباح السنة المالية من فبراير 2020 حتى 31 يناير 2021 بنسبة 85.96% مسجلة 1.945 مليون دولار، مقارنة بـ13.86 مليون دولار خلال العام المناظر له.

يشار إلى أن الشركة كانت حققت أرباحاً بلغت 1.49 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 10.85 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2019.

فيما بلغت إيرادات نشاط الشركة خلال فترة التسعة أشهر 85.88 مليون دولار، مقابل 159.91 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال نفس الفترة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 977.68 ألف دولار، مقابل أرباح بلغت 11.51 مليون دولار بالفترة المقارنة.