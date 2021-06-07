الأسهم اليابانية ترتفع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية

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سي إن بي سي _ أغلقت أسهم اليابان مرتفعة اليوم الاثنين بعدما خففت بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف حيال تراجع مبكر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسات التيسير، لكن عمليات بيع قوية لجني الأرباح كبحت المكاسب وسط حالة من الحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر نيكي 0.27 بالمئة إلى 29019.24 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من الجلسة واحدا بالمئة ليقترب من أعلى مستوى في 4 أسابيع.
كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الاتجاه وأغلق على صعود 0.08 بالمئة إلى 1960.85 نقطة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 559 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في مايو، وهي أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 650 ألف وظيفة، مما قلص توقعات خفض مبكر لمشتريات الأصول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعززت مكاسب المؤشر ناسداك يوم الجمعة أسهم التكنولوجيا في اليابان وصعد سهم إيبيدن المصنعة لأجزاء الأجهزة الإلكترونية 3.51 بالمئة وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 2.34 بالمئة.
واستفادت شركات الشحن من المعنويات المرتفعة عالميا وزادت 2.55 بالمئة لذروة عشرة أعوام، وصعد سهم نيبون يوسن 2.37 بالمئة ونقدم سهم كواساكي كيسن 5.51 بالمئة وربح سهم ميتسوي او.اس.كيه لاينز 2.26 بالمئة.
لكن مبيعات لجني الأرباح هوت بشركات الصلب التي سجلت مكاسب قوية منذ بداية العام بفضل مؤشرات تعاف عالمي.
وفقد المؤشر الفرعي لمنتجي الصلب 4.71 بالمئة وخسر سهم نيبون ستيل 5.74 بالمئة وهبط سهم جيه.إف.إي هولدنجز 7.2 بالمئة وتراجع سهم كوبي ستيل 5.2 بالمئة.
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