تعاون مصري عراقي لإدارة الموارد المائية المحدودة

شدد الدكتور عبد العاطى وزير الموارد المائية والري على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر والعراق لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

واستعرض عبد العاطي نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري، وترأس الاجتماع من الجانبين كلاً من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري المصرية وحسين عبد الأمير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية.

وناقش الاجتماع الذي عقد، أمس الأحد، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رجب عبد العظيم حجم التحديات التي تواجه مصر والمجهودات التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها.

ومن أبرز المشروعات المصرية المشروع القومي لتأهيل الترع، المشروع القومى للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه.

واستعرض الدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومنسق اللجنة مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في اكتوبر 2020 ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة وعضو اللجنة الضوء على أعمال وحدة النظم الجغرافية بالقطاع في مجال استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي ورصد التعديات على حرم النهر والأراضى الزراعية، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

وعرض الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد وعضو اللجنة، التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات بالوزارة “التليمتري”، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد.

وأشار إلى جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى يسهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

ومن جانبه استعرض رئيس الجانب العراقي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وقال إن معظم الموارد المائية في العراق تأتي من خارج الحدود، كما وضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد والاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.

وقام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر القادم.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين ، والاعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس 2021 لإجراء العديد من الزيارات الميدانية ، للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها اثناء الاجتماع ، كما تم الاتفاق على انشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين و تسهيل اى اجراءات مستقبلية في اطار مذكرة التفاهم.