ارتفاع أرباح جهينة للصناعات الغذائية 34% خلال 2020

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، ارتفاع أرباح الشركة بعد الضريبة خلال العام الماضي بنسبة 34%، علي أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان صادر عن البورصة، اليوم الاثنين، إنها حققت صافي ربح خلال عام 2020 بقيمة 440 مليون جنيه، مقابل 329 مليون جنيه خلال عام 2019.

وذكر البيان، ارتفاع الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 0.1% لتصل إلي 7.642 مليار جنيه، مقابل 7.636 مليار جنيه خلال العام المقارن.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال 2020 بنسبة 17.5%، مسجلة 432 مليون جنيه، مقارنة بـ368 مليون جنيه خلال العام الماضي له.

يشار إلي أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 383.74 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من 2020، مقابل أرباح بلغت 291 مليون جنيه بالفترة المقارنة من المقارن له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال فترة التسعة أشهر إلى 5.78 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.72 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 91.93 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 126.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.